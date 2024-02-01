Путин заявил, что Россия может стать лидером по развитию креативных видов спорта

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия может стать лидером по развитию креативных видов спорта.

«Мы действительно, судя по всему, можем стать даже лидерами по развитию этих креативных видов спорта, которые всё более и более популярными становятся у молодых людей», — сказал Путин.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2000 атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.

Ранее руководитель Игр Будущего Игорь Столяров высказал мнение, что у турнира будет много последователей в Китае.