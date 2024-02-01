Столяров: у Игр Будущего будет много последователей в Китае

Руководитель Игр Будущего Игорь Столяров высказал мнение, что у турнира будет много последователей в Китае.

«Китай — давний партнёр России в разных сферах, в том числе в спорте и в инновационных технологиях. Эта страна великолепно развита технологически, так что я уверен: фиджитал-движение найдёт много последователей в КНР», — цитирует Столярова ТАСС.

Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. 21 февраля пройдёт церемония открытия, 3 марта — церемония закрытия соревнований.

Ранее сообщалось, что Лукашенко прибыл в Казань на открытие Игр Будущего.