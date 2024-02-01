Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Казань на открытие Игр Будущего

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Казань на открытие Игр Будущего.

«В Казань прибыл президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. В международном аэропорту его встретил Рустам Минниханов», — говорится в сообщении пресс-службы главы Татарстана.

Ранее в Казань для участия в мероприятиях также прибыл президент Киргизии Садыр Жапаров.

Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. 21 февраля пройдёт церемония открытия, 3 марта — церемония закрытия соревнований.