Матыцин: физический и киберспорт прекрасно дополняют друг друга

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказал мнение касательно физического и киберспорта на Играх Будущего.

«Физический и киберспорт прекрасно дополняют друг друга. Это позитивная тенденция. Всё-таки интеллектуальное и физическое развитие должны дополнять друг друга. Очень важно, что это течение в первую очередь молодёжное. И мы будем рады, если оно получит развитие в других странах», — заявил Матыцин в беседе с корреспондентом RT.

Также он ответил на вопрос, какие мечты сбываются при присутствии на данном мероприятии.

«Мои мечты действительно сбываются. Только что был на баскетболе. Видел ребят, которые, как говорил один историк, испытывают не только чувство мышечной радости, но и интеллектуальной, когда достигают успеха в киберспортивных дисциплинах», — добавил глава Минспорта.

Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. 21 февраля пройдёт церемония открытия, 3 марта — церемония закрытия соревнований.

Ранее Путин поддержал предложение Токаева провести Игры Будущего в Казахстане.