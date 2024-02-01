Путин поддержал предложение Токаева провести Игры Будущего в Казахстане

Президент РФ Владимир Путин оценил предложение главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева провести следующие Игры Будущего в Казахстане.

Во время встречи глав государств Токаев предложил провести следующий турнир в Казахстане.

«Супер», — сказал Путин.

Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. 21 февраля пройдёт церемония открытия, 3 марта — церемония закрытия соревнований.

Ранее сообщалось, что на открытие Игр Будущего в Казань прибыл президент Киргизии Жапаров.