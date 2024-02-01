На открытие Игр Будущего в Казань прибыл президент Киргизии Жапаров

Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл с визитом в Казань на Игры Будущего.

В аэропорту главу Киргизии встретил Рустам Минниханов. Жапаров примет участие в церемонии открытия Игр Будущего.

Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. 21 февраля пройдёт церемония открытия, 3 марта — церемония закрытия соревнований.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Казань на открытие Игр Будущего.