Состоялась встреча главы Татарстана Минниханова с президентом Белоруссии Лукашенко

Глава Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Лукашенко оставил запись в Книге почётных гостей, а затем подарил Минниханову ручку с золотым пером с пожеланием «подписывать свои самые лучшие решения».

Минниханов выразил гостю признательность за то, что он откликнулся на приглашение посетить республику и принять участие в церемонии открытия Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего».

«Мы высоко ценим возможность расширения взаимодействия с Беларусью в рамках дружественных российско-белорусских отношений, — сказал Минниханов.

Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. 21 февраля пройдёт церемония открытия, 3 марта — церемония закрытия соревнований.

Ранее сообщалось, что на открытие Игр Будущего в Казань прибыл президент Киргизии Жапаров.