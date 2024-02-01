Глава Татарстана — Лукашенко: вы очень многое делаете для российского государства

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретил президента Белоруссии Александра Лукашенко, прибывшего с визитом в Казань на Игры Будущего.

«Добро пожаловать в Татарстан. Вы большой друг нашей республики. Вы очень многое делаете для нашего российского государства. Вы самый близкий человек для нашей страны», — заявил глава Татарстана.

Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. 21 февраля пройдёт церемония открытия, 3 марта — церемония закрытия соревнований.

Ранее сообщалось, что Лукашенко прибыл в Казань на открытие Игр Будущего.