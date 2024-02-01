Свищёв: Игры Будущего — соревнования не для России, а для планеты

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв рассказал о значимости проведения Игр Будущего для России.

«Игры Будущего — соревнования не для России, а для планеты. Это новый формат соревнований и новые возможности. Это шаг вперёд для того, чтобы не мариноваться в классических дисциплинах МОК, а всё-таки двигаться дальше. Надо понимать, что молодёжь живёт по-своему. Её никто не заставит думать стереотипами. Для меня большой показатель — интерес к турниру со стороны моих детей, которые, к слову, достаточно взрослые. Молодому поколению людей заходит такой формат мероприятий, и очень важно, что их инициатором стала Россия. Не так давно с намерениями создать нечто подобное выступил МОК. Пока они планируют, мы уже делаем», — заявил он RT.

Ранее Свищёв прокомментировал скорое открытие Игр Будущего в Казани.