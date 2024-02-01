Свищёв — об Играх Будущего: нашим бывшим «партнёрам» не удалось заблокировать Россию

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал скорое открытие Игр Будущего в Казани.

«Я уже купил билет и с большим удовольствием завтра поеду на церемонию открытия Игр Будущего. Я наслышан о том, что планируется грандиозное открытие соревнований, я его давно ждал. Будут задействованы самые современные технологии — технологии будущего. Поэтому и Игры — тоже будущего. Ажиотаж ощущается: ко мне обращаются с просьбой аккредитовать на состязания в Казани, но такой возможности у меня нет — всех отправляю в оргкомитет. В Россию приедут спортсмены и большие руководители из разных стран мира. Это говорит о том, что нашим иностранным бывшим партнёрам не удалось заблокировать нас здесь, внутри страны. Более того, Россию не удастся заблокировать никому и никогда. Партнёрами их уже не назвать: сейчас это непонятно кто», — заявил Свищёв RT.

Ранее сообщалось, что московские волонтёры помогут в проведении Игр Будущего.