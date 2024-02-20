Московские волонтёры помогут в проведении «Игр будущего»
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
«В столичную команду включили больше 160 волонтёров. В ходе турнира им предстоит сопровождать спортсменов и почётных гостей, выдавать экипировку, помогать с аккредитацией, заниматься рассадкой зрителей и решать другие организационные задачи», — заявила Сергунина.
Отмечается, что участники прошли обучение в центре развития компетенций «Волонтёры Москвы».
В Казани они пройдут инструктажи, ознакомятся с графиком, маршрутами на площадке, встретятся и коллегами из других городов.
«Игры будущего» пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта. В проведении турнира будут помогать 1,5 тыс. волонтёров.
Ранее мэр Казани Ильсур Метшин высказался о проекте Игры Будущего.