Московские волонтёры помогут в проведении «Игр будущего»

Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала о помощи московских волонтёров в организации «Игр будущего» в Казани.

Об этом сообщает газета «Известия».

«В столичную команду включили больше 160 волонтёров. В ходе турнира им предстоит сопровождать спортсменов и почётных гостей, выдавать экипировку, помогать с аккредитацией, заниматься рассадкой зрителей и решать другие организационные задачи», — заявила Сергунина.

Отмечается, что участники прошли обучение в центре развития компетенций «Волонтёры Москвы».

В Казани они пройдут инструктажи, ознакомятся с графиком, маршрутами на площадке, встретятся и коллегами из других городов.

«Игры будущего» пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта. В проведении турнира будут помогать 1,5 тыс. волонтёров.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин высказался о проекте Игры Будущего.