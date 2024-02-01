Мэр Казани Метшин: мечтаем, чтобы Игры Будущего стали Олимпиадой

Мэр Казани Ильсур Метшин высказался о проекте Игры Будущего.

«Игры Будущего — это не сабантуй. Для нас приятно, что к нам приезжают. Мы мечтаем, чтобы Игры Будущего стали Олимпиадой, проводились в разных городах. Надеемся, что проведём турнир снова. Но не в ближайшие десять лет», — сказал Метшин на пресс-конференции.

В столицу Татарстана уже прибыли около 1,4 тыс. человек из 60 стран.

Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи.

21 февраля пройдёт церемония открытия, 3 марта — церемония закрытия соревнований.

Ранее Песков заявил, что Россия рада приезду зарубежных лидеров на Игры Будущего.