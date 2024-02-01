Григорьев: прелесть Игр Будущего не только в клубности, но и в отсутствии фиксированной программы

Президент федерации фиджитал-спорта города Москвы Дмитрий Григорьев рассказал, как были подобраны дисциплины для основной программы Игр Будущего.

«Те дисциплины, которые составят основную программу Игр Будущего в Казани, были подобраны исходя из того, что это инаугурационный турнир, который проходит в России, в конкретном городе. Предположим, если в будущем соревнования будут проходить в Австралии, Бразилии или Индии, компоновка будет меняться. Появятся другие дисциплины, вряд ли там будет хоккей, а возможно, окажется флорбол.

Прелесть Игр Будущего не только в клубности, но и отсутствии фиксированной программы, она может адаптироваться под ситуацию — континент, технологические веяния. Очевидно, что останутся Counter-Strike, футбол и баскетбол», — сказал Григорьев на презентации клубов, которые будут представлять Россию на международном мультиспортивном турнире Игры Будущего — 2024.

Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи.

Ранее Григорьев заявил, что организация начала движение в сторону того, чтобы цифровые двойники заменили живых игроков.