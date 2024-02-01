Григорьев — о цифровых двойниках спортсменов: это образ нашего будущего

Президент федерации фиджитал-спорта города Москвы Дмитрий Григорьев заявил, что организация начала движение в сторону того, чтобы цифровые двойники заменили живых игроков.

«Это образ нашего будущего, где в цифровом формате будут играть двойники физических спортсменов. Мы движемся в этом направлении. Закладываю где-то три — пять лет… Но мы не просто хотим этого достичь, мы начали движение в этом направлении. Пока берутся широко доступные симуляторы спортивных соревнований, рукопашного боя и т. д. Сначала играется цифровая часть, потом — физическая. Почему так? Потому что наоборот в некоторых дисциплинах может не получиться», — сказал Григорьев на презентации клубов, которые будут представлять Россию на международном мультиспортивном турнире Игры Будущего — 2024.

Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи.

Ранее Никита Нагорный высказался о фиджитал-спорте.