Нагорный: руководство МОК рушит всё самое важное и ценное, что должно быть в спорте

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный высказался о фиджитал-спорте.

«На себе пробовал все направления, которые есть в нашей федерации. Если сравнивать с гимнастикой, то фиджитал-спорт даёт все те же эмоции: чувство адреналина, стремление к победе. Наверное, это самое важное, что есть в спорте… В связи со всеми событиями, которые происходят по отношению к российским и белорусским спортсменам, это невероятная возможность. Мы знаем, что 100 стран, а может, и больше, будут принимать участие в Играх Будущего. И во многом это осуществляется благодаря клубной системе…» — сказал Нагорный на презентации клубов, которые будут представлять Россию на международном мультиспортивном турнире Игры Будущего — 2024.

Он также отметил, что руководство МОК сейчас политизирует спорт.

«Руководство МОК сейчас рушит всё самое важное и ценное, что должно быть в спорте. Для нас честь, что сейчас мы можем быть в авангарде. И показывать пример. Несмотря на все обстоятельства, мы собираем всех желающих. Для нас огромная честь быть причастными к этому», — заявил Нагорный.

Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи.

Ранее сообщалось, что Ковальчук, Дацюк и Зарипов сыграют в матче звёзд на Играх Будущего.