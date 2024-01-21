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Кирьос: думал, что Медведев будет ужасным теннисистом

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Финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос заявил, что раньше считал россиянина Даниила Медведева ужасным теннисистом, который ничего не добьётся.
Кирьос: думал, что Медведев будет ужасным теннисистом
  • Gettyimages.ru

«Я думал, что Медведев будет ужасным теннисистом. Играл с ним в юниорах. Самая плохая техника, которую я видел. Я тогда сказал: «Ему надо бросать. Он ничего не добьётся с такими ударами». И вот теперь он чемпион ТБШ», — заявил Кирьос в эфире телеканала Eurosport.

Медведев одержал победу в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024 года над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Продолжительность игры составила 2 часа 10 минут.

В следующем раунде 27-летний Медведев встретится с португальцем Нуну Боргесом. Призовой фонд Australian Open 2024 составляет более $57,8 млн.

Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился своими ожиданиями от четвертьфинального матча российского теннисиста Андрея Рублёва с итальянцем Янником Синнером на Открытом чемпионате Австралии — 2024.

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