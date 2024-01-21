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Янчук: правильный настрой поможет Рублёву победить Синнера в четвертьфинале

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился своими ожиданиями от четвертьфинального матча российского теннисиста Андрея Рублёва с итальянцем Янником Синнером на Открытом чемпионате Австралии — 2024.
Янчук: правильный настрой поможет Рублёву победить Синнера в четвертьфинале
  • Gettyimages.ru

«Естественно, у Рублёва есть шансы в игре с Синнером, особенно если он правильно настроится и будет попадать. Я помню его матч с Джоковичем, в котором серб еле-еле уходил от него. Андрей ставил его в очень трудное положение именно за счёт темпа и силовых ударов. Но с итальянцем придётся трудно, он молод, быстр и является более разнообразным. Прежде всего Рублёву надо постараться избежать того количества ошибок, которые были у него во втором и третьем сетах с де Минором», — сказал Янчук RT.

Ранее Янчук прокомментировал победу Рублёва в матче с австралийцем Алексом де Минором в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии 2024 года. 

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