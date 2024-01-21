Янчук: желание идти до конца помогает Рублёву побеждать соперников

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу российского теннисиста Андрея Рублёва в матче с австралийцем Алексом де Минором в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

«То, что Андрей перестал допускать большое количество ошибок именно после третьего сета, когда это и было необходимо, — является признаком его мастерства. Он умеет играть на максимум именно в самые ответственные моменты матча. Оплошности Рублёва во второй и третьей партиях поставили его под угрозу поражения, но желание всегда идти до конца является отличительной чертой характера теннисиста. Именно благодаря ему он выигрывает в тех встречах, в которых соперник выступает с ним примерно на равных», — заявил Янчук RT.

Он считает, что Алекс де Минор просто развалился в последних сетах с Рублёвым.

«Думаю, что усталость де Минора в последних сетах стала одним из решающих факторов в матче, именно она ведёт к возрастанию количества ошибок — и чем дальше, тем хуже. Андрей тоже потратил много сил, но его соперник просто развалился в конце», — добавил он.

Ранее Ольховский назвал феноменальной игру Рублёва в конце матча с де Минором.