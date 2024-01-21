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Ольховский назвал феноменальной игру Рублёва в конце матча с де Минором

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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался о победе Андрея Рублёва над австралийцем Алексом де Минором в матче Открытого чемпионата Австралии.
Ольховский назвал феноменальной игру Рублёва в конце матча с де Минором
  • Gettyimages.ru

«Отличный был матч, и по скорости, качеству игры пока это лучший матч на турнире. Удивительно, как Андрей смог восстановиться физически после двух таких партий и показать феноменальную игру в концовке», — цитирует Ольховского ТАСС.

Россиянин одержал победу над де Минором со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0. Продолжительность игры составила 4 часа 12 минут.

В следующем раунде Рублёв встретится с итальянцем Янником Синнером.

Ранее стало известно, что 16-летняя россиянка Андреева проиграла Крейчиковой в 1/8 финала Australian Open.

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