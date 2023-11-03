RT в Telegram
Подпишись

Экс-игрок «Зенита» Чухлов считает, что матчи в Кубке России интереснее, чем в РПЛ

Короткая ссылка
Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Борис Чухлов поделился мнением о нынешнем формате Кубка России по футболу.
Экс-игрок «Зенита» Чухлов считает, что матчи в Кубке России интереснее, чем в РПЛ
  • РИА Новости

«Думаю, что текущий формат Кубка России был придуман не просто так, а ввиду отсутствия матчей в еврокубках у российских клубов. Команды будут более активно задействованы, а игроки получат больше игровой практики, особенно те, кому сложно пробиться в основной состав. Порой бывает так, что матчи в этом турнире выглядят намного живее и интереснее, чем в РПЛ», — сказал Чухлов RT.

Ранее сообщалось, что Павел Кукуян назначен главным арбитром матча 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить