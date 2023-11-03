Экс-игрок «Зенита» Чухлов считает, что матчи в Кубке России интереснее, чем в РПЛ
- РИА Новости
«Думаю, что текущий формат Кубка России был придуман не просто так, а ввиду отсутствия матчей в еврокубках у российских клубов. Команды будут более активно задействованы, а игроки получат больше игровой практики, особенно те, кому сложно пробиться в основной состав. Порой бывает так, что матчи в этом турнире выглядят намного живее и интереснее, чем в РПЛ», — сказал Чухлов RT.
Ранее сообщалось, что Павел Кукуян назначен главным арбитром матча 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».