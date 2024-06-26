Кузнецов: в стационарах остаются 148 взрослых пациентов с ботулизмом
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Он рассказал, что на стационарном лечении остаются 148 пациентов с ботулизмом, 44 из них — на ИВЛ.
Кузнецов уточнил, что выписали 232 человека, в том числе троих детей.
24 июня в Костромской области мужчина умер от ботулизма после употребления готового салата. Он заразился ботулизмом во время визита к родственникам в Нижний Новгород.
25 июня завозной случай ботулизма был зарегистрирован в Санкт-Петербурге.