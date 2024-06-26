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Кузнецов: в стационарах остаются 148 взрослых пациентов с ботулизмом

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В больницах остаются 148 пациентов с ботулизмом, сообщил помощник главы российского Минздрава Алексей Кузнецов.
Кузнецов: в стационарах остаются 148 взрослых пациентов с ботулизмом
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Он рассказал, что на стационарном лечении остаются 148 пациентов с ботулизмом, 44 из них — на ИВЛ.

Кузнецов уточнил, что выписали 232 человека, в том числе троих детей.

24 июня в Костромской области мужчина умер от ботулизма после употребления готового салата. Он заразился ботулизмом во время визита к родственникам в Нижний Новгород.

25 июня завозной случай ботулизма был зарегистрирован в Санкт-Петербурге.

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