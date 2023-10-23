Кавазашвили: после Занзибара сборная России может сыграть с Чадом или Гвинеей

Двукратный чемпион СССР по футболу Анзор Кавазашвили заявил, что в условиях санкций и изоляции сборной России стоит играть как можно больше матчей с любыми соперниками.

«Любая встреча — это хорошее практическое занятие, — цитирует 83-летнего Кавазашвили РИА Новости. — Сейчас мы не должны зацикливаться, откуда будут соперники: Занзибар, Гвинея, Чад и так далее. Те, кто говорят, что эти команды недостойны сборной России, ошибаются».

Бывший вратарь московских «Спартака» и «Торпедо» подчеркнул, что «на данном этапе мы должны отработать систему игры, подобрать достойных футболистов для основного состава».

«И с этой командой играть товарищеские матчи, пока нас не допустят до официальных международных турниров», — заключил Кавазашвили.

По информации СМИ, Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры с Федерацией футбола Занзибара (ZFF).

Примечательно, что ZFF была исключена из Конфедерации футбола Африки (CAF) в 2017 году. Сборная Занзибара провела последний официальный матч зимой 2019-го с Кенией. У национальной команды отсутствует рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА).

Во время октябрьского сбора подопечные Валерия Карпина провели матчи с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

УЕФА отстранил российские сборные и клубы от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что сборная Габона готова в будущем провести товарищеский матч с Россией.