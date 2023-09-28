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Денисов: приходит понимание, что киберспорт — это тоже спорт

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Генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов предположил, как Игры Будущего могут привлечь взрослую аудиторию и показать, что компьютерные игры не вредят молодому поколению.
Денисов: приходит понимание, что киберспорт — это тоже спорт
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«Я считаю, что на той позиции, на которой мы сейчас находимся, это пока труднопрогнозируемый результат. Но мы уже видим, как в течение нескольких лет приходит понимание, что киберспорт — это тоже спорт. Пять лет назад, когда киберспорт только-только вошёл в реестр официальных видов, было недопонимание, анекдоты, рассуждения «да я тоже так могу по клавишам стучать».

Однако у любого вида спорта есть свои классические атрибуты. Думаю, что на Играх Будущего развитие киберспорта в России не остановится, главное, чтобы это дело жило. История с классическим киберспортом показывает, что по щелчку пальцев осознание не приходит, нужно время», — заявил Денисов RT.

Ранее Денисов заявил, что Игры Будущего могут стать площадкой для развития новой эпохи спорта.

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