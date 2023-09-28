Денисов: Игры Будущего могут стать площадкой для развития новой эпохи спорта

Генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов рассказал о ценности Игр Будущего для молодёжи.

«В первую очередь Игры Будущего — тот инструмент, которым мы стимулируем людей начинать заниматься спортом, физкультурой, если говорить о здоровье нации. Тренд на игры, мобильные устройства и любые возможные инструменты, которые позволят немножко показать мир классического здорового спорта, особенно ценен, поэтому Игры Будущего могут стать действительно хорошей площадкой для начала новой эпохи развития спорта, который будет интересен.

Чтобы дети не из-под палки выходили на уроки физкультуры, а с радостью и пониманием. Не тогда, когда уже в 30—40 лет начнутся проблемы со здоровьем, а чтобы это воспитывалось заранее. Эволюция не стоит на месте, и подходы тоже должны меняться», — заявил Денисов RT.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Игры Будущего станут началом развития новой эры спорта.