Узнать больше

Денисов: Игры Будущего могут стать площадкой для развития новой эпохи спорта

Короткая ссылка
Генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов рассказал о ценности Игр Будущего для молодёжи.
Денисов: Игры Будущего могут стать площадкой для развития новой эпохи спорта
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

«В первую очередь Игры Будущего — тот инструмент, которым мы стимулируем людей начинать заниматься спортом, физкультурой, если говорить о здоровье нации. Тренд на игры, мобильные устройства и любые возможные инструменты, которые позволят немножко показать мир классического здорового спорта, особенно ценен, поэтому Игры Будущего могут стать действительно хорошей площадкой для начала новой эпохи развития спорта, который будет интересен.

Чтобы дети не из-под палки выходили на уроки физкультуры, а с радостью и пониманием. Не тогда, когда уже в 30—40 лет начнутся проблемы со здоровьем, а чтобы это воспитывалось заранее. Эволюция не стоит на месте, и подходы тоже должны меняться», — заявил Денисов RT.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Игры Будущего станут началом развития новой эры спорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить