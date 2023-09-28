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Чернышенко: Игры Будущего станут началом развития новой эры спорта

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко высказался о формате проведения турнира «Игры Будущего», который состоится в Казани в 2024 году.
Чернышенко: Игры Будущего станут началом развития новой эры спорта
  • РИА Новости
  • © Кристина Кормилицына

«Игры Будущего станут началом развития новой эры спорта. В последние годы мы сталкиваемся с постоянными проблемами, спорт болеет, переживает кризис — это всё повлияло на глобальную индустрию. По данным исследования, около 15 млн россиян заинтересованы в киберспорте, играют в игры. Мы всегда стремимся к лидерству, поэтому создаём принципиально новое движение, которое обобщает и спорт, и игры.

Формат, который предлагают Игры Будущего, — это новая философия жизненного роста, развития, в основе лежат понятные всему миру ценности: справедливость, мастерство, знания, стремление к усовершенствованию.

Спортсмены будут демонстрировать свои навыки, покорять цифровую реальность и показывать физические способности. На наших глазах будут рождаться новые герои и звёзды. Игры станут центром, вокруг которого будет формироваться новая экосистема команд и клубов.
Формат Игр Будущего адаптивен для занятий фиджитал-спортом и не требует огромных вложений в оборудование для проведения соревнований. Игры Будущего в Казани диктуют новые регламенты и правила проведения турниров», — сказал Чернышенко.

Ранее сообщалось, что Олег Матыцин пригласил всех в Казань на Игры Будущего.

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