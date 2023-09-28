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Матыцин пригласил всех в Казань на Игры Будущего

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Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о киберспортивном проекте Игры Будущего.
Матыцин пригласил всех в Казань на Игры Будущего
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Проект — яркий ответ вызовам сегодняшнего времени. Существует конфликт между молодёжью, которая занимается классическим спортом и киберспортом. В феврале состоится открытие фиджитала. Всех приглашаю увидеться в Казани», — цитирует Матыцина «СЭ».

Игры Будущего объединяют в себе классический спорт и киберспорт. Соревнования пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года. Спортивная программа состоит из турниров по киберспорту, AR/VR, соревнований роботов, гонок дронов и других дисциплин.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил команды из всех стран мира на Игры Будущего.

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