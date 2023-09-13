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Вице-премьер Чернышенко пригласил команды из всех стран мира на «Игры Будущего»

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко пригласил клубные команды из всех стран мира на «Игры Будущего», которые состоятся в Казани в 2024 году.

«Как справедливо отметил сегодня наш президент, киберспорт популярен во всём мире, а российские спортсмены находятся на лидирующих позициях. И здесь принципиальное значение имеет поддержка на высоком уровне», — сказал он.

Чернышенко подчеркнул, что «Игры Будущего» — исключительно российская разработка на стыке спорта, IT и науки, которая вовлекла спортсменов из 38 стран.

«Отмечу, что правительство по поручению (президента России. — RT) Владимира Путина продолжит создавать международные соревнования новых форматов, основанные на принципах справедливости и здоровой конкуренции. Приглашаем клубные команды из всех стран мира на «Игры будущего», — сообщил вице-премьер.

«Игры Будущего» объединяют в себе классический спорт и киберспорт. Соревнования пройдут в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года. Спортивная программа состоит из турниров по киберспорту, AR/VR, соревнований роботов, гонок дронов и других дисциплин.

Ранее Путин пригласил страны БРИКС на «Игры Будущего» в Казани.

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