В Москве и Казани запустили часы обратного отсчёта до старта «Игр будущего»
В торжественном событии приняли участие ряд официальных лиц и спортсменов.
В частности, на церемонии присутствовали вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, глава Татарстана Рустам Минниханов, первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров, многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины, трёхкратный чемпион мира по хоккею Данис Зарипов и т. д.
Ранее Чернышенко заявил, что уже более 50 стран подтвердили своё участие в «Играх будущего».