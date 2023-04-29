В Москве и Казани запустили часы обратного отсчёта до старта «Игр будущего»

В Москве и Казани состоялась торжественная церемония запуска часов обратного отсчёта за 300 дней до старта «Игр будущего».

В торжественном событии приняли участие ряд официальных лиц и спортсменов.

В частности, на церемонии присутствовали вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, глава Татарстана Рустам Минниханов, первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров, многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины, трёхкратный чемпион мира по хоккею Данис Зарипов и т. д.

Ранее Чернышенко заявил, что уже более 50 стран подтвердили своё участие в «Играх будущего».