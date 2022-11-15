Чеснокова удивила стойкость Рублёва в матче с Медведевым

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказал мнение, что российский теннисист Андрей Рублёв показал удивительную стойкость в длинных розыгрышах в матче Итогового турнира ATP с соотечественником Даниилом Медведевым.

«Меня удивила стойкость Рублёва в длинных розыгрышах, обычно Медведев их затягивает, утомляет своего соперника и потом добивает, но практически все ключевые длинные розыгрыши вчера достались Рублёву, особенно последний потрясающий на матчболе», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Он также подчеркнул, что видна подготовка обоих теннисистов к турниру.

Рублёв обыграл Медведева со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуту.

В красной группе вместе с российскими теннисистами выступают Стефанос Циципас и Новак Джокович.

В зелёной группе — Рафаэль Надаль, Каспер Рууд, Феликс Оже-Альяссим, Тейлор Фритц.

Ранее сообщалось, что Медведев прокомментировал поражение от Рублёва.