Медведев прокомментировал поражение от Рублёва

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от соотечественника Андрея Рублёва на старте Итогового турнира ATP.

«У нас были и другие близкие матчи, хотя, наверное, не настолько, как на этом тай-брейке. Конечно, я разочарован поражением, хотя в целом доволен тем, как прошла игра. С нетерпением жду следующих матчей, постараюсь выиграть и преодолеть групповой этап», — приводит слова Медведева Punto De Break.

Рублёв обыграл Медведева со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуту.

В красной группе вместе с российскими теннисистами выступают Стефанос Циципас и Новак Джокович.

В зелёной группе — Рафаэль Надаль, Каспер Рууд, Феликс Оже-Альяссим, Тейлор Фритц.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что Рублёв благодаря стабильности победил Медведева на Итоговом турнире ATP.