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Каррера: стыдно за решение сборной Нидерландов не включать Промеса в заявку на ЧМ-2022

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на то, что нападающий красно-белых Квинси Промес не попал в расширенную заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира — 2022.
Каррера: стыдно за решение сборной Нидерландов не включать Промеса в заявку на ЧМ-2022
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Если учитывать голы и передачи Промеса с начала сезона, то стыдно за решение сборной Нидерландов не включать его в заявку на ЧМ-2022», — цитирует Карреру «Чемпионат».

В нынешнем сезоне игрок провёл 18 матчей за «Спартак», забил 14 мячей и отдал семь результативных передач. Контракт Промеса с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Никита Баженов назвал ожидаемым решение сборной Нидерландов не включать в заявку на ЧМ-2022 Промеса.

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