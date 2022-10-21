Баженов назвал ожидаемым решение сборной Нидерландов не включать в заявку на ЧМ-2022 Промеса

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал непопадание нападающего красно-белых Квинси Промеса в расширенную заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира — 2022.

«Поймите меня правильно, но мне не обидно, что он не попал в расширенный список... Всё ожидаемо, даже если бы Квинси забил 500 голов за неделю», — цитирует Баженова «Чемпионат».

По его словам, странно, когда не включают достойного человека в расширенный список сборной на чемпионат мира.

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провёл 18 матчей, забил 14 мячей и отдал семь результативных передач. Промес также известен по выступлениям за нидерландский «Аякс» и испанскую «Севилью». Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Франко Камоцци, советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал непопадание Промеса в расширенную заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира 2022 года.