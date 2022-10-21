Камоцци — о непопадании Промеса в заявку на ЧМ-2022: похоже на политическое решение

Франко Камоцци, советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал непопадание нападающего красно-белых Квинси Промеса в расширенную заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира 2022 года.

«Невключение Квинси Промеса в расширенную заявку сборной Нидерландов на ЧМ-2022 похоже на политическое. Жаль, что он не сыграет в Катаре. Зато Квинси сосредоточится на «Спартаке»», — цитирует Камоцци «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провёл 18 матчей, забил 14 мячей и отдал семь результативных передач. Промес также известен по выступлениям за нидерландский «Аякс» и испанскую «Севилью». Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высоко оценил способности игроков красно-белых Квинси Промеса и Александра Соболева.