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Рианчо: Соболев и Промес бы были хорошей связкой в Ла Лиге, как Бензема и Роналду

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высоко оценил способности игроков красно-белых Квинси Промеса и Александра Соболева.
Рианчо: Соболев и Промес бы были хорошей связкой в Ла Лиге, как Бензема и Роналду
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Почти каждый футболист «Спартака» способен заиграть в Испании. Особенно я бы выделил Соболева и Промеса. Они бы были хорошей связкой в Ла Лиге, как Бензема и Роналду», — цитирует Рианчо Sport24.

Он добавил, что Гильермо Абаскаль является тренером новой испанской школы, который ставит содержательный, зрелищный и атакующий футбол.

После 13 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 26 очков. Квинси Промес лидирует в бомбардирской гонке лиги, забив 11 мячей.

Ранее Анзор Кавазашвили заявил, что Александр Соболев составит конкуренцию Кариму Бензема в борьбе за следующий «Золотой мяч».

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