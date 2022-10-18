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Кавазашвили: Соболев составит конкуренцию Бензема в борьбе за следующий «Золотой мяч»

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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о выступлении нападающего красно-белых Александра Соболева.
Кавазашвили: Соболев составит конкуренцию Бензема в борьбе за следующий «Золотой мяч»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Соболев — лучший в РПЛ. Если он продолжит так играть, он составит конкуренцию Бензема в борьбе за следующий «Золотой мяч». Он забьёт за сезон больше 20 голов и станет лучшим бомбардиром», — цитирует Кавазашвили Sport24.

В нынешнем сезоне Соболев забил семь мячей в 12 матчах РПЛ. Он вошёл в топ-10 лучших бомбардиров «Спартака» в истории чемпионатов России, забив 31 мяч.

Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Карим Бензема впервые в карьере получил «Золотой мяч».

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