Кавазашвили: Соболев составит конкуренцию Бензема в борьбе за следующий «Золотой мяч»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о выступлении нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Соболев — лучший в РПЛ. Если он продолжит так играть, он составит конкуренцию Бензема в борьбе за следующий «Золотой мяч». Он забьёт за сезон больше 20 голов и станет лучшим бомбардиром», — цитирует Кавазашвили Sport24.

В нынешнем сезоне Соболев забил семь мячей в 12 матчах РПЛ. Он вошёл в топ-10 лучших бомбардиров «Спартака» в истории чемпионатов России, забив 31 мяч.

Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Карим Бензема впервые в карьере получил «Золотой мяч».