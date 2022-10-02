Сёмин: руководство и тренерский штаб «Локомотива» должны уйти в отставку

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что после поражения от «Урала» руководство и тренерский штаб клуба должны написать заявления об увольнении.

«Ну не справляются люди, это не для них. Плутник, Цорн, Леонченко и весь тренерский штаб должны собраться и сказать, что они не справились, и уйти. Руководить должны люди, которые разбираются в футболе», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что не видит никакой стратегии развития столичного клуба.

«Идёт полная деградация команды. Баринов, Миранчук и Изидор стали играть лучше? Нет. Они играют хуже», — добавил Сёмин.

Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» уступили в матче 11-го тура РПЛ «Уралу» со счётом 2:4.

«Локомотив» (девять очков) занимает 12-е место в турнирной таблице. «Урал» (семь очков) располагается на 15-й позиции.

Йозеф Циннбауэр возглавил «Локомотив» 30 июня.

Ранее главный тренер «Локомотива» Циннбауэр прокомментировал результат матча с «Уралом».





