«Матч ТВ»: «Спартак» покажет документальный фильм о Жиго этим летом

Московский «Спартак» выпустит документальный фильм про бывшего защитника команды Самюэля Жиго.

Как сообщает «Матч ТВ», картина будет представлена широкой аудитории уже летом.

Отмечается, что кульминационным моментом ленты станет рассказ 28-летнего футболиста о непростой семейной ситуации и о её влиянии на отъезд француза из России.

Защитник перешёл в «Спартак» в 2018 году из «Гента». В сезоне-2022/23 Жиго будет выступать за французский «Марсель».

Ранее Жиго попрощался с фанатами «Спартака» после финала Кубка России.