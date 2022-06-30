«Матч ТВ»: «Спартак» покажет документальный фильм о Жиго этим летом

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Московский «Спартак» выпустит документальный фильм про бывшего защитника команды Самюэля Жиго.
«Матч ТВ»: «Спартак» покажет документальный фильм о Жиго этим летом
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Как сообщает «Матч ТВ», картина будет представлена широкой аудитории уже летом.

Отмечается, что кульминационным моментом ленты станет рассказ 28-летнего футболиста о непростой семейной ситуации и о её влиянии на отъезд француза из России.

Защитник перешёл в «Спартак» в 2018 году из «Гента». В сезоне-2022/23 Жиго будет выступать за французский «Марсель».

Ранее Жиго попрощался с фанатами «Спартака» после финала Кубка России.

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