Акинфеев опроверг слухи о своём нежелании видеть в ЦСКА тренера вратарей «Сочи» Бородина

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на информацию о том, что он не хочет видеть в московском клубе тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина.

«Очень удивлён появлению слухов о моём желании либо нежелании видеть кого-либо в тренерском штабе нашей команды. Никогда не участвовал в интригах и скандалах и делать этого не собираюсь», — цитирует Акинфеева Bobsoccer.

По мнению голкипера армейцев, какие-то люди просто хотят сделать пиар на его имени. Он также отметил, что после последнего матча сезона ушёл в отпуск и с тех пор не общался ни с кем из клуба.

«Всегда считал и считаю, что кадровые вопросы находятся в компетенции руководства клуба, игрок туда лезть не должен», — добавил спортсмен.

Недавно в прессе появилась информация, что в переговорах главного тренера «Сочи» Владимира Федотова с ЦСКА возникли трудности, так как в случае заключения контракта специалист хочет перевезти в Москву весь свой штаб, включая тренера вратарей, что якобы не устраивает Акинфеева, которому комфортно работать с нынешним тренером голкиперов армейского клуба Дмитрием Крамаренко.

Ранее сообщалось, что болельщики ЦСКА признали Акинфеева лучшим игроком команды в сезоне-2021/22.