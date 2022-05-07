Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» выйти вперед в серии плей-офф

«Миннесота Уайлд» нанёс поражение «Сент-Луис Блюз» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду арены «Энтерпрайз-Центр», завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Дина Эвасона.

В составе «Уайлд» отличились Джордан Гринвей (1-я минута), Кирилл Капризов (3-я), Матс Цуккарелло (28-я), Йоэль Эрикссон Эк (41-я) и Юнас Бродин (53-я). У «Блюз» шайбу забросил Райан О'Райлли (43-я).

Капризов также записал на свой счет результативную передачу. Он был признан первой звездой матча.

Счёт в серии стал 2:1 в пользу «Миннесоты».

Следующая игра пройдёт 8 мая в Сент-Луисе.

В другом матче дня «Эдмонтон Ойлерз» разгромил «Лос-Анджелес Кингз» — 8:1. Счёт в серии 2:1 в пользу канадской команды.

Ранее сообщалось, что «Бостон Брюинз» на своём льду нанёс поражение «Каролина Харрикейнз» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.