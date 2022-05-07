«Каролина» проиграла «Бостону» в матче плей-офф НХЛ, Кочетков отразил 24 броска

«Бостон Брюинз» на своём льду нанёс поражение «Каролина Харрикейнз» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду арены TD Garden, завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Брюса Кэссиди.

В составе «Брюинз» шайбы забросили Чарли Койл (18-я минута), Брэд Маршанд (26-я), Давид Пастрняк (35-я) и Тейлор Холл (45-я). У гостей отличились Винсент Трочек (10-я) и Джейккоб Славин (52-я).

Голкипер «Каролины» Пётр Кочетков отразил 24 броска. 22-летний российский вратарь проводит дебютный сезон в НХЛ.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Харрикейнз».

Следующий матч состоится 8 мая в Бостоне.

Ранее сообщалось, что Игорь Шестёркин стал первым вратарём, отразившим более 100 бросков в первых двух матчах плей-офф.