«Процентов на 80 смогла реализовать талант»: чемпионка Европы по фигурному катанию Самодурова завершила карьеру в 19 лет

Чемпионка Европы Софья Самодурова объявила о завершении карьеры в возрасте 19 лет. Она призналась, что уже перешла на тренерскую работу и около месяца занимается с детьми в команде Алексея Мишина. В свою очередь, её наставник поблагодарил президента Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Антона Сихарулидзе, который отговорил девушку от переезда в Казахстан и сделал ей хорошее предложение. А по словам другого тренера спортсменки, Татьяны Мишиной, на решение подопечной повлияла неопределённость в плане участия россиян в международных соревнованиях.

Карьера фигуристок в современном спорте длится совсем недолго. Не стала исключением и чемпионка Европы Софья Самодурова, повесившая коньки на гвоздь в возрасте 19 лет. Спортсменка призналась, что приняла это решение около месяца назад и уже работает у своего наставника Алексея Мишина.

«Я тренирую в штабе Алексея Николаевича, в нашей группе. В мае состоится набор детишек на мастер-классе, буду смотреть юных фигуристов, чтобы с ними работать. Думала, будет какая-то апатия, но… Мне нравится тренировать. Есть дети, есть материал, с которым можно трудиться. Я уже вижу результат. Тренеры это тоже видят в нашем штабе», — цитирует девушку Sport24.

Причём, по признанию Самодуровой, изначально она планировала уехать в Казахстан, где у неё проживает семья, но Мишин отговорил её от такого шага.

«Сказал, надо делиться своими знаниями. В общем, его мнение — надо оставаться в Санкт-Петербурге. Поэтому, скорее всего, в следующем сезоне меня можно будет увидеть за бортиком», — добавила Самодурова.

Подтвердил эту версию и сам тренер. Однако он подчеркнул, что, узнав о желании Софьи покинуть Россию, достойное предложение ей сделал лично президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе.

«Действительно, за всю историю фигурного катания в нашем городе было две чемпионки Европы: Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. И конечно, решение нашего президента оставить одну из них в Санкт-Петербурге вызывает понимание и уважение», — подчеркнул специалист.

В свою очередь, Татьяна Мишина, также работавшая с фигуристкой, главной причиной завершения карьеры назвала неопределённость. Якобы спортсменка понимала, что следующий сезон несёт в себе неясные перспективы в плане международных соревнований, и потому сосредоточилась на учёбе и тренерской работе.

Завершившийся сезон также не дал много поводов для оптимизма молодой фигуристке. Осенью она ещё показывала неплохие результаты, в частности заняла третье место на турнире в Будапеште Budapest Trophy. Также ей удалось стать седьмой на этапе Гран-при в Италии, хотя она сама осталась этим не слишком довольна. Уже тогда спортсменка рассуждала о возможном уходе.

«Я пока не задумывалась о следующем сезоне, до него б дожить надо, сначала этот завершить. Потом уже смогу сказать. Пока сама не знаю насчёт следующего, честно», — цитирует Самодурову «Спорт-Экспресс».

Серьёзным ударом стал для Софьи и декабрьский домашний чемпионат России. Шансов выступить на нём удачно и пробиться на Олимпийские игры у неё изначально было немного. Но у чемпионки Европы не получилось абсолютно ничего. По итогам короткой программы она расположилась только 11-й, а в произвольной улучшить своё положение не сумела, совершив целый ряд серьёзных ошибок.

После этого Самодурова если и выходила на лёд, то исключительно в рамках шоу. Например, в начале апреля она наряду с Камилой Валиевой, Евгенией Медведевой, Марком Кондратюком и другими известными фигуристами приняла участие в программе Ильи Авербуха «Ледниковый период».

Пусть Самодурова так и не выступила на Олимпийских играх, а на единственном первенстве планеты довольствовалась попаданием в топ-8, она навсегда войдёт в историю как чемпионка Европы. Причём ей удалось совершить невероятное и обойти казавшуюся тогда непобедимой Алину Загитову.

В отличие от именитой соотечественницы, она никогда не исполняла четверные прыжки, равно как и тройной аксель. Но воспитанница Мишина брала невероятным упорством и трудолюбием, за что ей в итоге и воздалось.

На первенстве континента в Минске в 2019-м фигуристка получила единственный шанс в карьере одержать большую победу и воспользовалась им.

В то время как соперницы одна за другой допускали грубые помарки, Самодурова, словно не испытывавшая никакого давления, великолепно откатала обе программы, которые ей идеально подобрал тренерский штаб.

Причём после короткой Софья шла второй, уступая Загитовой 2,12 балла. Однако Алина провалила произвольную: олимпийская чемпионка упала на каскаде лутц — риттбергер, после чего бросила бороться. Молодая Станислава Константинова, которая по уровню таланта как минимум не уступала Самодуровой, тоже не справилась с нервами.

Софья, в отличие от соперниц, на дебютном ЧЕ взяла себя в руки и поднялась на верхнюю ступень пьедестала почёта. При этом сама спортсменка всегда честно признавалась, что даже не мыслила о таком успехе.

«Я об этом не могла мечтать даже в тот сезон, когда это случилось. Подфартило, скажем так. Конечно, могу сказать, что моя карьера получилась успешной. Чемпионка Европы — это тоже какой-то труд», — подчёркивала Самодурова.

Некоторые болельщики считают, что Софье в Белоруссии просто повезло, но Мишина придерживается другого мнения: её подопечная в нужный момент проявила характер, а это тоже важное умение.

«Там были и другие фигуристки, которые не смогли этого сделать. Поэтому говорить, что Софье повезло, я бы не стала. Вообще не хочу употреблять слово «повезло», потому что везёт сильнейшим. В тот момент Софья проявила характер, а вообще делала это часто», — подчеркнула специалист.

Казалось, впереди у юной спортсменки большая карьера и множество побед, однако первенство континента 2019 года осталось для неё самым ярким событием. Спустя несколько месяцев фигуристка неудачно выступила на ЧМ, заняв только восьмое место. Чуть ранее в этом же сезоне она дважды поднималась на пьедестал на этапах Гран-при.

В следующие годы таких успехов не было. Элементы ультра-си ей так и не покорились, а без них Самодурова оказалась не в состоянии конкурировать с соотечественницами. Теперь спортсменка попробует проявить себя на тренерском поприще.

Впрочем, в том, что ей придётся легко в новой роли, уверены не все. Например, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отметила, что фигуристку ждёт непростой период.

«Это уже настолько нормально, что они в 18—19 лет заканчивают карьеры. Не знаю, поменяет ли она решение и захочет ли вернуться. Что касается её дальнейшей работы с Мишиным, могу сказать, что Алексей Николаевич очень хороший и опытный человек. Он давно трудится в этом направлении. Но не факт, что у Софьи есть предрасположенность к тому, чтобы быть тренером. Если она прыгала тройные, это не значит, что она сможет стать хорошим специалистом», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, известный тренер Александр Жулин предположил, что на решение Самодуровой повлияло отстранение россиян от международных соревнований.

«Видимо, Софья почувствовала, что настала пора. Плюс сейчас такая непонятная ситуация. Думаю, она всё сделала взвешенно. Она прекрасная фигуристка, но пришло время. И её решение меня ни в коей степени не удивило. Конечно, конкуренция сказалась в немалой степени. Думаю, что Софья процентов на 80 смогла реализовать свой талант. Сложно сказать, получится ли у неё работать тренером — это совершенно другая профессия», — подчеркнул специалист.

Наконец, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая порадовалась тому, что спортсменка остаётся в фигурном катании.

«Если она приняла такое решение, значит, для неё оно верное. Хорошо и правильно, что она остаётся в профессии. Думаю, ей есть чем поделиться с подрастающим поколением. Особенно в команде профессионального тренера, нашего профессора Алексея Николаевича Мишина», — заявила Слуцкая.