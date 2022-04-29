Фигуристка Самодурова объявила о завершении профессиональной карьеры

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Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова сообщила о завершении профессиональной карьеры фигуристки.
Фигуристка Самодурова объявила о завершении профессиональной карьеры
  • РИА Новости

«Я уже закончила с карьерой. Уже тренирую в штабе Алексея Николаевича Мишина, в нашей группе. В мае будет набор детишек на мастер-классе, буду смотреть юных фигуристов, чтобы с ними работать», — цитирует Самодурову Sport24.

По словам 19-летней спортсменки, она спокойно приняла решение и осталась в Санкт-Петербурге тренировать детей.

«Мне легко найти подход к каждому ребёнку. Для меня это самое простое», — добавила Самодурова.

Напомним, что фигуристка также является бронзовой призёркой чемпионата мира 2019 года и обладательницей серебряной и бронзовой медалей этапов Гран-при сезона-2018/19.

Ранее российский конькобежец Денис Юсков объявил о завершении карьеры в возрасте 32 лет.

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