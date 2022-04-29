Вайцеховская поддержала решение Самодуровой стать тренером по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская поддержала решение чемпионки Европы 2019 года Софьи Самодуровой завершить профессиональную карьеру фигуристки и стать тренером.

«О её карьере мы разговаривали в конце марта с Алексеем Мишиным, тренер рассказывал, как благодаря своевременному включению в процесс Антона Сихарулидзе удалось найти возможность оставить Соню в Питере в тренерском штабе Мишина. Мне кажется, из Самодуровой получится прекрасный тренер. Мне, во всяком случае, очень хотелось бы, чтобы свой тренерский шанс она использовала так же успешно, как сумела распорядиться спортивным. Удачи, Соня!» — заявила Вайцеховская в интервью RT.

19-летняя фигуристка осталась в Санкт-Петербурге и стала наставником детской группы под руководством российского тренера Алексея Мишина.

Ранее Вайцеховская рассказала, в чём заключается уникальность Самодуровой.