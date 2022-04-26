«Выбор между занятостью и учёбой»: как в мире фигурного катания оценили слухи о возможном отчислении Загитовой из вуза

Алина Загитова на грани отчисления из РАНХиГС. По информации СМИ, спортсменка прогуливает занятия без уважительной причины и не сдаёт зачёты вовремя. Однако источник внутри вуза опроверг эти сведения. Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев вступился за фигуристку и призвал преподавателей помочь ей в решении проблем, а Ирина Роднина призвала спортсменку сделать выбор — учёба или рабочие проекты. В свою очередь, Сергей Новицкий выразил опасение, что олимпийская чемпионка получит пробелы в знаниях, которые негативно скажутся на её карьере в будущем.

Алина Загитова может быть отчислена из РАНХиГС, где спортсменка учится на факультете журналистики по программе «продюсирование и культурная политика». Как сообщает «Чемпионат», олимпийская чемпионка оказалась в списке студентов, которые не посещают занятия и не аттестованы более чем по двум предметам. Кураторы группы подчеркнули, что работа не считается уважительной причиной отсутствия на занятиях по очной системе обучения. Фигуристке и другим неуспевающим студентам необходимо исправить ситуацию до конца недели. Якобы в противном случае будут поданы документы об их отчислении.

Впрочем, источник вуза в «Спорт-Экспресс» данную информацию опроверг. Он отметил, что в руководстве РАНХиГС ничего не знают о будто бы имеющихся у спортсменки проблемах и удивлены появлением таких слухов в СМИ.

Однако, если посмотреть на занятость фигуристки, становится понятно, почему она нечасто может посещать пары в академии. За текущий учебный год Алина была задействована во множестве проектов. В первую очередь это «Ледниковый период» на Первом канале, где она была ведущей. Съёмки популярного проекта проходили с сентября по декабрь.

Кроме того, в феврале Загитова ездила на Олимпиаду в Пекин в качестве телеведущей. А в апреле в графике девушки значится множество ледовых шоу: она выступает как в турне своего тренера Этери Тутберидзе, так и в команде Ильи Авербуха. При этом Алина не прекращает тренировки. Загитова признавалась, что спорт стал неотъемлемой частью её жизни, несмотря на то что она не выступает на официальных соревнованиях с 2019 года.

По словам чемпиона Европы Сергея Новицкого, конфликт между учёбой и работой или спортом характерен для фигуристов, особенно когда они находятся на пике популярности и востребованы во всевозможных шоу и проектах. Но основная проблема, на его взгляд, заключается в тех пробелах, которые образуются в знаниях при частых пропусках занятий.

«Вполне возможно, они будут остро ощущаться в будущем. Конечно, советовать что-то человеку, не оказавшись в его шкуре, — неблагодарное занятие. Но с высоты прожитых лет я понимаю, что не стоило пропускать учёбу, поскольку каких-то знаний ты недополучил и их не хватает», — подчеркнул бывший фигурист в беседе с RT.

По его мнению, преподаватели теоретически могут идти навстречу именитым спортсменам, но это было бы неправильно с педагогической точки зрения.

«К примеру, они обучают будущего педагога. И если он не получит каких-то знаний, то станет не очень хорошим специалистом — и это негативно отразится на подрастающем поколении», — пояснил Новицкий.

При возникновении проблем в вузах спортсменам приходится делать выбор между занятостью и учёбой, считает трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. По её словам, студенту не стоит занимать чужое место и, если ему не удаётся справляться с программой на очном отделении, лучше перевестись на заочное либо выбрать вуз, где есть особые правила для атлетов.

«Мы как-то все учились, были не меньше заняты. Взялся за гуж — не говори, что не дюж. В какой-то момент приходится выбирать. Я в своё время решила эту проблему, перейдя на заочное обучение. И хвостов у меня никогда не было. Членам сборной разрешалось идти по специальному графику. Зимнюю сессию я сдавала в мае-июне, а весеннюю — в сентябре», — поделилась прославленная фигуристка.

В свою очередь, Ренат Лайшев, директор школы «Самбо-70», в которой училась Загитова, заявил, что руководству РАНХиГС стоит пойти навстречу спортсменке и помочь в решении возникших проблем. Он заверил: Алина — способная ученица, успешно закончила среднюю школу, и педагогам академии нужно лишь немного помочь ей выправить ситуацию.

«Загитова — великая спортсменка. Она принесла столько блага для жителей нашей страны и болельщиков. Каждый университет гордится, что в его рядах есть олимпийская чемпионка, — такая практика во всём мире. Наверное, она стоит того, чтобы руководство вуза подумало, чем помочь ей. Всё же она продолжает выступать и радовать зрителей: и в показательных выступлениях, и в общественной деятельности», — цитирует Лайшева «Чемпионат».

Не только Загитова совмещает учёбу и высокую занятость в спорте. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева — студентка первого курса Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ. Она осваивает профессию продюсера.

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«Пошла туда исключительно за знаниями, мне действительно интересно, как всё устроено изнутри. Между прочим, сдала вступительный тест по английскому — попала в сильнейшую группу. Не могу похвастаться, что всё сделала без ошибок. У меня английский язык разговорный: не учила правила, я разговариваю на сленге. Как говорится, на кастрированном английском», — рассказывала Медведева в интервью YouTube-каналу Ляйсан Утяшевой.

Олимпийский чемпион Пекина в командных соревнованиях Марк Кондратюк — также первокурсник. Он учится на факультете гостинично-ресторанной, туристической и спортивной индустрии в Российском экономическом университете им. Плеханова. В начале учебного года спортсмен активно ходил на занятия и в одном из интервью признавался, что его даже узнавали другие студенты — особенно после того, как он подтвердил право сборной России на третью олимпийскую путёвку в мужском катании, заняв третье место на турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе.

«В один из первых дней учёбы мы рассказывали факты о себе, и я признался, что являюсь мастером спорта по фигурному катанию. А когда был в институте после Nebelhorn, меня три раза узнали. Я такой: «Господи!» Но я уже, конечно, не смущаюсь. Мне от этого приятно. И я со всеми могу поговорить», — делился 18-летний спортсмен.