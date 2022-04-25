«Чемпионат»: Загитову могут отчислить из университета

Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову могут отчислить из РАНХиГС из-за неуспеваемости и маленькой посещаемости занятий.

Как сообщает «Чемпионат», на заседании дисциплинарной комиссии приняли решение вынести замечания студентам, которые не посещают занятия и не аттестованы более чем по двум предметам. В список студентов попала 19-летняя фигуристка.

Отмечается, что работа не является уважительной причиной отсутствия на занятиях и невыполнения учебного плана на очной форме обучения. Загитовой дали неделю на решение проблемы, иначе в университете будут вынуждены подать документы на отчисление спортсменки.

Напомним, что Загитова является олимпийской чемпионкой Игр-2018, победительницей чемпионата мира (2019) и чемпионата Европы (2018).

Ранее Загитова рассказала, есть ли у неё в планах катание в паре на проекте «Ледниковый период».