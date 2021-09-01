Медведева поступила в МГУ

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала студенткой Московского государственного университета (МГУ).
Медведева поступила в МГУ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Теперь я студентка МГУ», — написала Медведева в своём Instagram

21-летняя фигуристка поступила в Высшую школу культурной политики и управления в гуманитарной сфере.

Медведева не попала в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22. Она также пропустила весь прошлый год из-за травмы спины и перенесённого коронавируса. 

Фигуристка дважды выиграла чемпионат мира, Европы и России в одиночном катании. На Олимпийских играх 2018 года она завоевала две серебряные медали — в личном и командном зачёте. 

Ранее Евгения Медведева опровергла информацию, что Федерация фигурного катания на коньках России оплачивала ей услуги канадского тренера Брайана Орсера.

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