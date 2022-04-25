Новицкий высказался о возможном отчислении Загитовой

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Чемпион Европы 2009 года Сергей Новицкий поделился мнением о неуспеваемости олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в университете.
Новицкий высказался о возможном отчислении Загитовой
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  • © Dmitry Golubovich

«Это действительно проблема. На учёбу остаётся мало времени, особенно когда ты на пике популярности, востребован повсюду и везде. Но впоследствии ты можешь пожалеть о тех пробелах, которые остаются в знаниях. Вполне возможно, что они будут остро ощущаться в будущем», — заявил RT Новицкий.

Он добавил, что советовать что-то человеку, не оказавшись в его шкуре, — это неблагодарное занятие.

«Но с высоты прожитых лет я понимаю, что не стоило пропускать учёбу, так как каких-то знаний ты недополучил и их не хватает», — добавил Новицкий.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала Загитову за неуспеваемость в университете.

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