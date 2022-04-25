Роднина раскритиковала Загитову за неуспеваемость в университете

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Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о том, что олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову могут отчислить из университета за неуспеваемость.
Роднина раскритиковала Загитову за неуспеваемость в университете
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Любой человек, который поступает в университет, наверное, идёт туда, чтобы учиться. Тогда не занимай чужое место! Тарасова училась 18 лет — это никак не испортило ни её саму, ни фигурное катание», — цитирует Роднину «Чемпионат».

Напомним, что на заседании дисциплинарной комиссии факультета журналистики, на котором обучается Загитова, приняли решение вынести замечания студентам, не посещающим занятия и не имеющим аттестацию более чем по двум предметам. В список студентов попала 19-летняя фигуристка.

Спортсменке дали неделю на решение проблемы, иначе в университете будут вынуждены подать документы на её отчисление.

Ранее Загитова рассказала, как замечания заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой помогали ей развиваться.

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