Роднина раскритиковала Загитову за неуспеваемость в университете
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«Любой человек, который поступает в университет, наверное, идёт туда, чтобы учиться. Тогда не занимай чужое место! Тарасова училась 18 лет — это никак не испортило ни её саму, ни фигурное катание», — цитирует Роднину «Чемпионат».
Напомним, что на заседании дисциплинарной комиссии факультета журналистики, на котором обучается Загитова, приняли решение вынести замечания студентам, не посещающим занятия и не имеющим аттестацию более чем по двум предметам. В список студентов попала 19-летняя фигуристка.
Спортсменке дали неделю на решение проблемы, иначе в университете будут вынуждены подать документы на её отчисление.
Ранее Загитова рассказала, как замечания заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой помогали ей развиваться.