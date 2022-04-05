Платье Медведевой, падение Синициной и крылья Щербаковой: чем запомнились ледовые шоу в Москве и Петербурге

В Москве и Санкт-Петербурге состоялись ледовые шоу с участием ведущих российских фигуристов и чемпионов прошлых лет. Евгения Медведева выступила в эффектном красном платье, а Виктория Синицина шокировала зал, упав с поддержки спиной на лёд. Елизавета Туктамышева продолжила оттачивать новую короткую программу, а Анна Щербакова опять поразила необычным костюмом ангела.

Соревновательный сезон в фигурном катании закончен, а значит, пришло время ледовых шоу и показательных выступлений. Такие представления дают спортсменам возможность не только заработать, но и обкатать новые программы, попробовать новые элементы хореографии и, конечно же, насладиться вниманием и овациями зрителей, которых они в последнее время были лишены из-за пандемии.

В воскресенье в Санкт-Петербурге состоялось гала-шоу «Ледниковый период», которое собрало не только участников телепроекта, но и ведущих фигуристов сборной страны, а также чемпионов прошлых лет.

Настоящий фурор произвела Евгения Медведева, которая вышла на лёд дворца спорта «Юбилейный» в потрясающем красном платье с обнажённым плечом. Она представила поклонникам новый показательный номер под песню казахского певца Димаша Кудайбергена Your love. Постановкой программы занимался Илья Авербух, и она получилась чувственной и лиричной.

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Медведева продемонстрировала фирменную пластику, движение рук, вращения и даже исполнила тройной сальхов с небольшой помаркой на выезде. Правда, не обошлось без курьёзного падения. Серебряная призёрка Олимпиады-2018 споткнулась на выезде с гидроблейда и села на лёд, но тут же с присущим ей артистизмом обыграла произошедшее так, будто это было частью программы.

«Все оценили мой эффектный слайд по льду? Ребята — Марк Кондратюк и Камила Валиева — сказали, что это искусство», — написала Женя в соцсетях после шоу.

Случилось во время выступления и ещё одно, но гораздо более серьёзное падение. Шокировали публику олимпийские чемпионы в командных соревнованиях Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Примерно в середине программы фигуристы исполняли вращательную поддержку. Когда Никита уже должен был опустить партнёршу на ноги, она внезапно соскользнула с его плеча и спиной полетела на лёд. Зрители ахнули. Со стороны это выглядело довольно страшно, но Вика быстро поднялась и продолжила кататься. В конце номера поклонники сполна наградили мужественную девушку овациями.

Позже Виктория пояснила, что сама стала виновницей болезненного падения. По словам фигуристки, она не дождалась сигнала от партнёра и решила сама сделать смену положения, что и закончилось плачевно. Также она поспешила успокоить не на шутку встревоженных фанатов, заверив, что чувствует себя хорошо.

«Отбила всего лишь локоть, спину и голову, но всё хорошо. Спорт — это не только красота и искусство, а ещё умение терпеть и не сдаваться. Падать и получать ушибы нормально для нас. Мы к этому приучены», — написала спортсменка в своём Telegram-канале.

А вот Камила Валиева была источником исключительно позитивных эмоций. Она исполнила любимый многими показательный номер под мелодию Shutting Down Grace’s Lab из фильма «Аватар», а также прошлогоднюю короткую программу под «Шторм» Эрика Рэдфорда. В обоих номерах у спортсменки довольно сложный прыжковый контент, с которым она справилась безупречно. А спортивную составляющую её выступления дополнили невероятная пластика и артистичность.

Илья Авербух назвал прокат Камилы блестящим и фантастически красивым.

«Она инопланетянка, буквально с другой планеты. Сегодня она не делала четверных прыжков, но был исполнен большой пул тройных, она откатала два номера и сделала это абсолютно безошибочно. Камила была очень растрогана приёмом и искренне плакала от счастья. Хочу сказать, что форму она уже набрала хорошую, готова идти дальше и бороться. Не так давно она очень удачно выступила и на Кубке Первого канала, мы поддерживаем её все вместе, и в этом наша сила», — цитирует режиссёра шоу ТАСС.

А буквально за два дня до гала-концерта «Ледниковый период» в Москве прошёл фестиваль «Влюблённые в фигурное катание», где блистала в том числе Анна Щербакова. Олимпийская чемпионка продемонстрировала два номера, абсолютно разные как по образу, так и по наполнению.

Первый — это старая короткая программа, с которой спортсменка начинала нынешний сезон и от которой в какой-то момент Этери Тутберидзе решила отказаться. В этой постановке Аня предстаёт в роли повелительницы бури. Энергичный образ подчёркивается соответствующей музыкой и оранжевым платьем.

Во втором номере фигуристка играет нежного ангела с руками-крыльями. Катается она под Ave Maria Кудайбергена — его же музыку выбрала для своего номера Медведева. Костюм Ани выглядит очень оригинально на фоне привычных для фигурного катания платьев: он украшен перьями, а в середине программы на нём загораются светодиоды, что создаёт волшебное впечатление.

РИА Новости

© Александр Вильф

Елизавета Туктамышева, в свою очередь, продолжает оттачивать на шоу новую короткую программу, которую в феврале ей поставил известный бельгийский хореограф Адам Сола. Рассказывая о постановке, специалист подчеркнул, что это будет «преображение — новая Лиза на льду».

Воспитанница Мишина выступает под композицию Freedom Бейонсе и, конечно, радует поклонников своим безупречным тройным акселем. Впрочем, прокаты Императрицы тоже не обошлись без курьёзов. Во время выступления в Москве фигуристка отлично справилась с технически сложными элементами, а потом не удержалась на ногах и упала на ровном месте. Но у Лизы впереди ещё шоу Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе: есть время исправить оплошности и довести прокаты до блеска.