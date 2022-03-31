Медведева — о фотосессии для мужского журнала: сначала стеснялась

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, почему решилась сняться в откровенной фотосессии для мужского журнала MAXIM.
Медведева — о фотосессии для мужского журнала: сначала стеснялась
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Сначала я стеснялась, а потом вспомнила, что мой зад в трусах видел весь мир на разных чемпионатах и Олимпиаде во время исполнения программ, и как-то подуспокоилась», — цитирует Медведеву MAXIM.

22-летняя фигуристка призналась, что раньше не любила публиковать в сети свои фотографии в купальниках. Однако когда признала свою женственность, начала себе позволять оголять плечи.

«Я себе очень не нравилась примерно с 19 до 21 года. Но сейчас этот этап прошёл», — добавила она.

Напомним, что 28 марта в сети появились снимки с фотосессии Медведевой для журнала MAXIM. По словам спортсменки, идея принять участие в съёмках появилась ещё в конце прошлого года. В продаже этот номер журнала появится 1 апреля.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина поддержала фотосессию Медведевой в мужском журнале.

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