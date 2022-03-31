Медведева — о фотосессии для мужского журнала: сначала стеснялась
- © РИА Новости / Григорий Сысоев
«Сначала я стеснялась, а потом вспомнила, что мой зад в трусах видел весь мир на разных чемпионатах и Олимпиаде во время исполнения программ, и как-то подуспокоилась», — цитирует Медведеву MAXIM.
22-летняя фигуристка призналась, что раньше не любила публиковать в сети свои фотографии в купальниках. Однако когда признала свою женственность, начала себе позволять оголять плечи.
«Я себе очень не нравилась примерно с 19 до 21 года. Но сейчас этот этап прошёл», — добавила она.
Напомним, что 28 марта в сети появились снимки с фотосессии Медведевой для журнала MAXIM. По словам спортсменки, идея принять участие в съёмках появилась ещё в конце прошлого года. В продаже этот номер журнала появится 1 апреля.
Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина поддержала фотосессию Медведевой в мужском журнале.